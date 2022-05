Cina: inaugurato un nuovo aeroporto nel Sichuan

(XINHUA) - CHENGDU, 19 MAG - Un Airbus 320 della Chengdu Airlines è atterrato oggi al Dazhou Jinya Airport Thursday, inaugurando la nuova infrastruttura nella città montuosa di Dazhou, nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan.

L'aeroporto dista 19 km dal centro di Dazhou, situata nell'area centrale del polo economico Chengdu-Chongqing della Cina occidentale.

Realizzato con un investimento di 2,66 miliardi di yuan (circa 393,7 milioni di dollari), l'aeroporto è stato progettato per soddisfare un flusso annuale di 2,35 milioni di passeggeri e un flusso annuale di 21.000 tonnellate di merci entro il 2030.

Nel lungo termine, si prevede che la struttura sarà ampliata fino a raggiungere nel 2045 una capacità di 5 milioni di passeggeri e 45.000 tonnellate di merci all'anno, con oltre 48.000 aerei in transito.

A marzo la Cina si è impegnata ad accelerare la costruzione di un cluster aeroportuale per lo sviluppo del polo economico Chengdu-Chongqing, il quale, secondo la Civil Aviation Administration of China, rappresenta un'importante strategia di sviluppo regionale. (XINHUA)