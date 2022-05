Cina è 'potenza elettrica per l'idrogeno verde'

(XINHUA) - BARCELLONA, 19 MAG - In occasione della prima edizione della Green Hydrogen Global Assembly che si è conclusa ieri, la Cina è stata acclamata come "una potenza elettrica per l'idrogeno verde" grazie ai suoi progressi nello sviluppo dell'idrogeno pulito.

L'evento, durato due giorni, è stato organizzato dalla Green Hydrogen Organisation (Gh2), una fondazione svizzera senza scopo di lucro, e dal governo spagnolo, con l'obiettivo di promuovere l'idrogeno verde come alternativa pulita ai combustibili fossili.

"La Cina sta svolgendo un ruolo di primo piano: l'ampia maggioranza degli elettrolizzatori presenti nel mondo è prodotta in Cina, la quale sta sviluppando più energia rinnovabile di qualsiasi altro Paese", ha dichiarato ai microfoni di Xinhua Malcolm Turnbull, presidente di Gh2 nonché ex primo ministro australiano.

Quest'ultimo ha proseguito: "L'idrogeno verde è un elemento di fondamentale importanza ed entro il 2050 rappresenterà probabilmente tra il 20% e il 25% di tutte le nostre fonti energetiche".

Intervenendo in collegamento video nel corso di una sessione speciale, Zhang Lei, fondatore e amministratore delegato di Envision Group, un'azienda cinese che si occupa di tecnologia green, ha affermato che l'applicazione dell'idrogeno verde, insieme ai parchi industriali a zero emissioni, "accelererà la spinta verso l'industrializzazione verde, aumenterà la fiducia del mercato e sosterrà la transizione energetica globale".

Nel 2021, la Cina ha prodotto circa 33 milioni di tonnellate di idrogeno, diventando il più grande produttore al mondo di tale risorsa. Entro il 2035, la percentuale di idrogeno prodotto da energie rinnovabili aumenterà significativamente nel Paese, come si evince da un piano pubblicato congiuntamente a marzo dalla Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e la riforma e dalla National Energy Administration. (XINHUA)