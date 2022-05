Cina: cresce il mercato del caffè Etiope (2)

(XINHUA) - ADDIS ABEBA, 19 MAG - Secondo Debela, il Paese ha venduto il 60% dell'eccellente caffè a prezzi concordati, mentre il resto è stato venduto al mercato d'asta di New York. Inoltre, ha aggiunto che l'autorità sta valutando la possibilità di vendere il pregiato caffè etiope a un prezzo concordato anche in Cina, nel prossimo futuro.

I prezzi elevati delle materie prime a livello mondiale, la catena di approvvigionamento ridotta, i nuovi mercati in ascesa come quello cinese, e una maggiore trasparenza nel commercio, hanno aiutato il Paese dell'Africa orientale a migliorare i risultati delle esportazioni di caffè, ha dichiarato Debela.

L'Etiopia, il più grande produttore di caffè dell'Africa, dovrebbe esportarne altre 68.000 tonnellate durante l'anno fiscale in corso, che terminerà il 7 luglio 2022, per arrivare a esportare un totale di circa 300.000 tonnellate di caffè sul mercato internazionale, ha dichiarato Debela.

L'Etiopia, conosciuta come Paese d'origine dell'Arabica, è nota in tutto il mondo per l'eccellenza e il sapore dei suoi caffè, che spaziano dal vinoso al fruttato e al cioccolato, rendendo le varietà dei suoi ottimi prodotti molto richieste in tutto il mondo. (XINHUA)