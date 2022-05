Cina continuerà a stabilizzare investimenti esteri

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAG - Il ministero del Commercio cinese ha dichiarato oggi che continuerà a stabilizzare gli investimenti esteri e a fornire un ambiente commerciale e servizi migliori alle aziende straniere.

"Influenzata da molteplici fattori, la Cina affronta molte sfide nell'utilizzo del capitale straniero", ha dichiarato Shu Jueting, portavoce del ministero del Commercio, durante una conferenza stampa in cui ha aggiunto "tuttavia, gli aspetti che influenzano favorevolmente gli investimenti stranieri in Cina non sono cambiati".

Gli investimenti diretti esteri (Ide) in Cina continentale, in termini di utilizzo effettivo, sono aumentati del 20,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 478,61 miliardi di yuan nei primi quattro mesi dell'anno, secondo i dati del ministero del Commercio.

Usando come riferimento i dollari statunitensi l'afflusso è aumentato del 26,1% rispetto allo stesso periodo del 2021, arrivando a 74,47 miliardi di dollari.

Il portavoce ha attribuito la rapida crescita degli Ide alla capacità del mercato del Paese asiatico di attrarre gli investitori, agli sforzi di apertura e all'ottimizzazione dell'ambiente commerciale.

"La Cina rimane attraente per gli investimenti stranieri perché i suoi fondamentali economici per la crescita a lungo termine rimangono solidi e invariati. Le imprese estere sono ottimiste sulle loro prospettive di sviluppo a lungo termine in Cina", ha concluso Shu. (XINHUA)