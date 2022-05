Cina: aumenta l'uso di acqua riciclata nelle città

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAG - L'anno scorso le città cinesi hanno aumentato l'uso di acqua riciclata in seguito all'intensificazione degli sforzi a livello nazionale per sviluppare città più attente al risparmio idrico, come dimostrano i dati ufficiali.

Secondo il ministero dell'Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano e Rurale, nel 2021 le città cinesi hanno utilizzato un totale di 16,1 miliardi di metri cubi di acqua riciclata, con un aumento del 18,9% rispetto al livello del 2020.

L'acqua riciclata si riferisce alle risorse idriche reflue o piovane che soddisfano determinati standard di qualità e sono pronte per il riutilizzo dopo il trattamento.

Dal 2015, la Cina ha sperimentato il progetto 'città spugna' in 50 località per ridurre i ristagni idrici e per raccogliere e riciclare l'acqua piovana, ha dichiarato il Ministero.

Alla fine del 2021 circa 130 città sono diventate località a risparmio idrico, fungendo da modello e da forza trainante negli sforzi di conservazione delle acque urbane in Cina.

Per correggere i punti deboli della rete e del funzionamento dell'approvvigionamento idrico, il ministero ha anche incaricato le autorità locali di migliorare sistemi di gestione e le strutture della fornitura d'acqua.

La settimana nazionale 2022 per la promozione della conservazione dell'acqua urbana va dal 15 al 21 maggio, con il tema 'costruire città a risparmio idrico e promuovere uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio'.

Il Ministero ha dichiarato che il prossimo passo sarà collaborare con altri dipartimenti per costruire solide reti di circolazione idrica nelle aree urbane e promuovere la conservazione dell'acqua nelle città per contribuire a realizzare un modello di sviluppo verde e incoraggiare stili di vita ecologici. (XINHUA)