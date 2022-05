Cina: aumenta l'uso di acqua riciclata nelle città (2)

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAG - Per correggere i punti deboli della rete e del funzionamento dell'approvvigionamento idrico, il ministero ha anche incaricato le autorità locali di migliorare sistemi di gestione e le strutture della fornitura d'acqua.

La settimana nazionale 2022 per la promozione della conservazione dell'acqua urbana va dal 15 al 21 maggio, con il tema 'costruire città a risparmio idrico e promuovere uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio'.

Il Ministero ha dichiarato che il prossimo passo sarà collaborare con altri dipartimenti per costruire solide reti di circolazione idrica nelle aree urbane e promuovere la conservazione dell'acqua nelle città per contribuire a realizzare un modello di sviluppo verde e incoraggiare stili di vita ecologici. (XINHUA)