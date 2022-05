Cina: ampliata banca semi per colture regioni fredde

(XINHUA) - HARBIN, 19 MAG - È stata completata di recente l'espansione dell'unica banca dei semi cinese per le colture nelle regioni fredde al fine di aumentare la capacità di conservazione dei semi da 80.000 a 200.000 campioni.

Poiché i geni della maggior parte delle piante sono contenuti all'interno del seme, le risorse di germoplasma sono diventate i portatori delle informazioni genetiche delle piante e la banca dei semi è la struttura più importante per la loro conservazione.

La banca del germoplasma delle colture, situata nell'Heilongjiang, la provincia più a Nord della Cina, ha preservato più di 50.000 campioni di varie colture. Qui sono stati preservati oltre 2.000 campioni di soia selvatica, una pianta posta in Cina sotto la protezione di seconda classe, pari al 25% del totale nazionale.

Shen Zhongbao, direttore del centro di conservazione e utilizzo delle risorse di germoplasma vegetale dell'Heilongjiang, ha spiegato che a seguito dell'espansione, alla struttura sono stati aggiunti tre magazzini a medio termine e due a breve termine. È stata inoltre completata la trasformazione della gestione delle risorse in termini di informatizzazione e digitalizzazione.

Quest'anno, la struttura continuerà a raccogliere e conservare 20.000 campioni di risorse di germoplasma vegetale, tra cui soia selvatica, soia, mais e riso. (XINHUA)