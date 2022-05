A Malta sussidi governativi assorbono salita prezzi

(XINHUA) - LA VALLETTA, 19 MAG - Elaine Micallef, che gestisce un panificio a conduzione familiare a Malta, non riesce a immaginare quanto le sarebbe costato produrre una pagnotta di pane se avesse dovuto pagare il grano e i cereali importati a prezzo pieno senza sovvenzioni governative.

Per ora, quanto meno, può mantenere invariato il prezzo del prodotto che realizza.

Micallef, 50 anni, lavora al panificio 'Carmelo Micallef Bakery', che prende il nome da suo padre ed è stato fondato nel 1967 a Sliema, città turistica situata sulla costa orientale dell'isola mediterranea.

La donna è felice che il suo panificio, che dà lavoro a otto persone, riesca a mantenere un prezzo accessibile per il pane tradizionale maltese, come racconta lei stessa ai microfoni di Xinhua.

Il prezzo di una pagnotta è rimasto tra 0,75 centesimi di euro (0,80 dollari) e 1,70 euro, nonostante il prezzo del grano sull'isola sia aumentato di quasi il 30% dall'intensificarsi del conflitto tra Russia e Ucraina.

Marlene Mamo, 61enne che vive nella città meridionale di Senglea, parlando con Xinhua, afferma di essere felice di vedere che i prezzi del pane non sono cambiati.

Nella maggior parte dei supermercati e dei negozi di alimentari del Paese, un pacco di farina da 1 kg costa circa un euro, quasi invariato rispetto all'inizio dell'anno. Tuttavia, il prezzo di una bottiglia di olio di girasole da un litro è passato da 1,50 euro a 3,80 euro. (SEGUE)