A Malta sussidi governativi assorbono salita prezzi (2)

(XINHUA) - LA VALLETTA, 19 MAG - Dal momento che il governo si è fatto carico dell'aumento di prezzo della farina, i prezzi del pane "hanno avuto la fortuna" di restare stabili, come dice un cliente abituale di mezza età che preferisce mantenere l'anonimato, aggiungendo di dover fare più attenzione alle spese, astenendosi da quelle "stravaganti" in ristoranti e bar.

Tuttavia, altri prodotti da forno, che contengono più ingredienti, non sono stati altrettanto fortunati. Formaggio, carne, olio di girasole e uova, infatti, non sono sovvenzionati dal governo.

Il prezzo dei 'pastizzi', celebre specialità culinaria di Malta, croccanti e tradizionalmente ripieni di ricotta, piselli o carne, è stato recentemente aumentato di circa il 20% arrivando a 0,50-0,60 centesimi di euro al pezzo.

A marzo, l'indice dei prezzi al consumo di Malta è salito al 4,5% rispetto a un anno prima. Secondo il National Statistics Office, anche i prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche sono aumentati dell'8,7%.

Mentre molte panetterie hanno già chiuso, Micallef ha fatto del suo meglio per tenere aperta la sua attività, sebbene il governo abbia avvertito che si prevede che i prezzi al consumo continuino a salire. (XINHUA)