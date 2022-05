1° treno merci circolo economico Chengdu-Chongqing

(XINHUA) - CHONGQING, 19 MAG - Trasportando merci per un valore di oltre 3 milioni di yuan (circa 443.400 dollari), il primo treno merci del circolo economico Chengdu-Chongqing è partito oggi da una stazione del distretto di Jiangjin, nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, alla volta di Chengdu, capoluogo della vicina provincia del Sichuan.

Il circolo economico Chengdu-Chongqing è una nuova importante strategia di sviluppo regionale, dopo quella di Pechino-Tianjin-Hebei, e quella del delta del fiume Azzurro e la Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao.

Nel 2021, il trasporto merci bidirezionale tra Chengdu e Chongqing ha raggiunto i 379 milioni di tonnellate. Tuttavia, il servizio di trasporto merci tra le due città si basava principalmente sul trasporto su strada, mentre il trasporto ferroviario rappresentava solo il 4,2%.

Il treno merci del circolo economico Chengdu-Chongqing, che dovrebbe essere operativo una o due volte al giorno, può collegare il New International Land-Sea Trade Corridor, i treni merci Cina-Europa, la preziosa via d'acqua del fiume Azzurro e molti canali di trasporto ferroviario nazionale.

"Il nuovo servizio di treni merci ottimizzerà ulteriormente l'allocazione delle risorse nell'area del circolo economico Chengdu-Chongqing, promuoverà gli scambi economici e commerciali tra le due città e contribuirà alla neutralizzazione delle emissioni di carbonio", ha dichiarato Ba Chuanjiang, funzionario dell'ufficio logistico portuale del governo municipale di Chongqing. (XINHUA)