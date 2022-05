Spagna: caro benzina, tassisti in difficoltà

(XINHUA) - BARCELLONA, 18 MAG - Da 16 anni Lola Exposito guida uno degli iconici taxi gialli e neri di Barcellona.

Essendo sopravvissuta alla crisi economica del 2008, alla concorrenza di Uber e alla pandemia di coronavirus, si considera fortunata.

Lavora dalle 8 alle 17. Per sfruttare al meglio la sua licenza di taxi, da quattro anni Exposito, 57 anni, ha assunto suo figlio per fare il turno di notte, che dura fino all'una.

Negli ultimi due anni, le restrizioni dovute al Covid-19 hanno ridotto il numero dei suoi clienti a 20-25 al giorno in media, rispetto agli oltre 30 del periodo precedente alla pandemia.

Tuttavia, la recente impennata dei prezzi dell'energia e l'impatto del conflitto tra Russia e Ucraina l'hanno spinta a domandarsi se questa volta riuscirà a superare la tempesta. I suoi costi mensili sono passati da circa 400 euro a oltre 600 euro, segnando un aumento del 50%.

"È un rincaro enorme che ci colpisce molto", ha dichiarato.

Il suo reddito è già diminuito del 20% a causa della pandemia, e ora l'impennata del prezzo del petrolio ne assorbe un altro 10%.

Oltre all'energia, anche i beni di uso quotidiano stanno diventando più costosi, il che rende Exposito ancora più ansiosa. Secondo lo Spanish Statistical Office, a marzo l'inflazione ha toccato il livello massimo in 37 anni, con un aumento del 9,8% su base annua. (SEGUE)