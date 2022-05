Spagna: caro benzina, tassisti in difficoltà (3)

(XINHUA) - BARCELLONA, 18 MAG - Tito Alvarez, portavoce del sindacato Elite Taxi, ha dichiarato che l'aumento dei prezzi del carburante sta compromettendo la redditività degli autisti e che sono previste ulteriori proteste a meno che non vengano presi provvedimenti urgenti da parte del governo.

Anche i camionisti spagnoli hanno scioperato per 20 giorni, interrompendo il traffico e le forniture alimentari in tutto il Paese.

Sotto la crescente pressione politica e sociale, il governo spagnolo ha approvato un pacchetto di misure di emergenza per affrontare la crisi energetica. Le nuove misure sono entrate in vigore il 30 marzo e comprendono uno sconto di 20 centesimi per litro di carburante per tutti gli automobilisti. Da allora, i prezzi del carburante sono diminuiti del 10%, scendendo rispettivamente a 1,647 euro e 1,613 euro al litro per la benzina e il diesel. Tuttavia, i prezzi sono ancora molto più alti rispetto a un anno fa. La benzina costa il 22,2% in più e il diesel è più caro del 33,9%.

Questo sconto è "qualcosa, ma non abbastanza", ha commentato Exposito. (XINHUA)