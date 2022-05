Spagna: caro benzina, tassisti in difficoltà (2)

(XINHUA) - BARCELLONA, 18 MAG - Come la maggior parte dei suoi connazionali, continua a confrontare i prezzi della spesa nei supermercati per verificare quanto è costretta a pagare in più per la lattuga o i pomodori.

Ha persino cambiato le sue abitudini: cerca di usare l'elettricità quando costa meno e ci pensa due volte prima di accendere elettrodomestici ad alto consumo, come il forno, la lavastoviglie o la lavatrice.

A marzo il prezzo medio dell'elettricità era di 283,3 euro per megawattora (MWh), 80 euro in più rispetto a febbraio e 6 volte di più rispetto a un anno fa, quando costava 45,44 euro per MWh.

Ciononostante, non esiterebbe ad accendere il riscaldamento di casa sua. "Mia madre vive con me e voglio che stia bene", ha affermato.

È però riluttante a confrontare le bollette dell'elettricità.

"Non so quanto sia aumentata e non voglio saperlo: di sicuro ora è più cara".

Innumerevoli tassisti in tutta la Spagna vivono nelle stesse condizioni. Il 23 marzo, molti di loro hanno organizzato una protesta 'slow drive' a Barcellona che è iniziata all'aeroporto e si è conclusa alle porte del Parlamento della Catalogna. La polizia locale ha dichiarato che hanno partecipato 300 tassisti.

