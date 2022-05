Huawei Digital Talent Summit a Barcellona

(XINHUA) - BARCELLONA, 18 MAG - Ieri si è aperta la prima edizione del Huawei Digital Talent Summit, incentrata sul tema 'Reinventare l'istruzione superiore per un futuro sostenibile'.

Nel suo discorso di apertura, il vicepresidente senior di Huawei, Vincent Peng, ha sottolineato la necessità di una "formazione digitale nell'era digitale" per garantire che "nessuno venga lasciato indietro", esortando la collaborazione tra pubblico e privato per garantire l'inclusione digitale.

Durante l'evento, Huawei ha presentato un libro bianco sul futuro delle competenze digitali in Spagna, in cui l'azienda ha affermato che solo il 57% della popolazione di questo Paese possiede almeno le competenze digitali di base, un dato al di sopra della media dell'Unione Europea (Ue) ma lontano dall'obiettivo dell'80% da raggiungere entro il 2030.

"Se riusciamo a promuovere i talenti digitali, questo porterà più valore in termini economici e penso che costituirebbe un vantaggio per tutti noi in Spagna", ha dichiarato a Xinhua Eric Li, amministratore delegato di Huawei Spagna.

Huawei ha individuato nel talento digitale la chiave per guidare la transizione e la crescita economica. Il suo obiettivo è che l'evento diventi una piattaforma aperta e collaborativa per discussioni rilevanti.

È quindi essenziale collaborare con le grandi aziende attive nel settore digitale, come ha dichiarato Cristina Colom, direttrice della Digital Future Society della Mobile World Capital Barcelona Foundation. (XINHUA)