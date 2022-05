Covid: farmaco orale cinese efficace contro Omicron

(XINHUA) - PECHINO, 18 MAG - Gli scienziati hanno scoperto in uno studio che il farmaco orale cinese contro il Covid-19 a base di nucleosidi Vv116 è in grado di ridurre il tempo di diffusione virale di due o tre giorni nel trattamento dei pazienti infettati con la variante Omicron del virus.

I ricercatori della Fudan University hanno condotto uno studio di coorte aperto e prospettico per valutare la sicurezza e l'efficacia del Vv116 in 136 pazienti ricoverati con la variante Omicron dall'8 al 24 marzo.

Tra i partecipanti che hanno ricevuto cure standard, a 60 pazienti è stato somministrato il Vv116 e a 76 no, secondo lo studio pubblicato oggi sulla rivista Emerging Microbes & Infections.

I ricercatori hanno scoperto che i pazienti del gruppo di trattamento, che hanno ricevuto il Vv116 entro 5 giorni dal primo test positivo, hanno avuto un tempo medio di diffusione virale di 8,56 giorni, mentre quelli del gruppo di controllo hanno avuto un tempo medio di 11,13 giorni, secondo lo studio.

Lo studio ha inoltre segnalato un totale di nove eventi avversi lievi nel gruppo Vv116, sette dei quali erano lievi anomalie della funzionalità epatica. Tutti gli eventi si sono risolti senza alcun intervento.

Secondo i ricercatori, il Vv116 è un farmaco antivirale orale sicuro ed efficace, che ha mostrato un miglioramento delle prestazioni durante la fase iniziale dell'infezione da Omicron.

È stata avviata la fase di sperimentazione globale della preparazione su pazienti affetti da forme di Covid-19 moderate e gravi, dopo che è stato dimostrato come il farmaco sia sicuro e ben tollerato nei test condotti su persone sane.

Tra gli sviluppatori figurano diversi istituti dell'Accademia delle Scienze cinese, oltre a Shanghai Junshi Biosciences Co.

Ltd. e Vigonvita Life Sciences Co., Ltd., con sede a Suzhou.

(XINHUA)