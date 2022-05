Covid: farmaco orale cinese efficace contro Omicron

(XINHUA) - PECHINO, 18 MAG - Gli scienziati hanno scoperto in uno studio che il farmaco orale cinese contro il Covid-19 a base di nucleosidi Vv116 è in grado di ridurre il tempo di diffusione virale di due o tre giorni nel trattamento dei pazienti infettati con la variante Omicron del virus.

I ricercatori della Fudan University hanno condotto uno studio di coorte aperto e prospettico per valutare la sicurezza e l'efficacia del Vv116 in 136 pazienti ricoverati con la variante Omicron dall'8 al 24 marzo.

Tra i partecipanti che hanno ricevuto cure standard, a 60 pazienti è stato somministrato il Vv116 e a 76 no, secondo lo studio pubblicato oggi sulla rivista Emerging Microbes & Infections.

I ricercatori hanno scoperto che i pazienti del gruppo di trattamento, che hanno ricevuto il Vv116 entro 5 giorni dal primo test positivo, hanno avuto un tempo medio di diffusione virale di 8,56 giorni, mentre quelli del gruppo di controllo hanno avuto un tempo medio di 11,13 giorni, secondo lo studio.

