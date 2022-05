Covid: farmaco orale cinese efficace contro Omicron (2)

(XINHUA) - PECHINO, 18 MAG - Lo studio ha inoltre segnalato un totale di nove eventi avversi lievi nel gruppo Vv116, sette dei quali erano lievi anomalie della funzionalità epatica. Tutti gli eventi si sono risolti senza alcun intervento.

Secondo i ricercatori, il Vv116 è un farmaco antivirale orale sicuro ed efficace, che ha mostrato un miglioramento delle prestazioni durante la fase iniziale dell'infezione da Omicron.

È stata avviata la fase di sperimentazione globale della preparazione su pazienti affetti da forme di Covid-19 moderate e gravi, dopo che è stato dimostrato come il farmaco sia sicuro e ben tollerato nei test condotti su persone sane.

Tra gli sviluppatori figurano diversi istituti dell'Accademia delle Scienze cinese, oltre a Shanghai Junshi Biosciences Co.

Ltd. e Vigonvita Life Sciences Co., Ltd., con sede a Suzhou.

