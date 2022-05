Covid: 49 nuove infezioni locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 18 MAG - A Pechino sono state segnalate 49 nuove infezioni da Covid-19 a trasmissione locale tra le 15:00 di ieri e la stessa ora di oggi. Lo ha dichiarato Liu Xiaofeng, vicecapo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino, durante una conferenza stampa.

Quarantacinque casi sono stati rilevati tra la popolazione in gestione chiusa e quattro sono stati trovati attraverso lo screening di massa nelle comunità, ha precisato Liu.

I contagi sono stati rilevati in un campus dell'Istituto di tecnologia di Pechino nella Yancun Township, nel distretto di Fangshan. Tutti i 670 insegnanti e studenti del campus sono stati trasferiti in un sito di quarantena centralizzato, ha dichiarato Zhang Mingzhi, funzionario del distretto, durante l'incontro con i giornalisti.

A partire da domani, i pendolari tra Pechino e la vicina città di Tianjin dovranno esibire un risultato negativo a un test molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti per entrare o uscire dalla capitale.

I precedenti cicli di screening di massa a Pechino hanno individuato tempestivamente infezioni sporadiche nascoste e hanno svolto un ruolo importante nell'interrompere la diffusione dell'epidemia, come ha affermato Wang Xiao'e, funzionario della commissione sanitaria municipale di Pechino.

"Per la prossima fase, il nostro screening si concentrerà principalmente su aree, settori e gruppi chiave", ha aggiunto Wang.

A partire da domani, a Pechino verranno condotti tre giorni di test molecolari di massa nei quattro distretti di Xicheng, Haidian, Fengtai e Fangshan, nonché nei sotto distretti di altre aree in cui sono state segnalate infezioni da Covid-19 negli ultimi sette giorni.

La capitale nazionale ha classificato 15 aree come ad alto rischio per Covid-19 e 32 come a livello medio di rischio.

(XINHUA)