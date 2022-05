Covid: 227 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 18 MAG - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 227 nuovi casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 96 a Shanghai. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel suo bollettino.

Oltre a Shanghai, altre 7 suddivisioni a livello provinciale della Cina continentale hanno assistito all'insorgere di nuovi casi locali, tra cui la città di Pechino con 52 contagi e la provincia del Sichuan, con 49.

Shanghai ha inoltre riferito di 759 asintomatici a trasmissione locale sui 1.000 di nuova identificazione rilevati in totale nella Cina continentale.

In seguito alla guarigione di 391 pazienti affetti da Covid-19 dimessi ieri, vi sono 5.205 casi confermati in cura negli ospedali di tutta la Cina continentale.

Secondo la commissione, a Shanghai sono stati segnalati tre nuovi decessi dovuti al virus. (XINHUA)