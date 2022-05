Cina:cresce il settore della navigazione satellitare

(XINHUA) - PECHINO, 18 MAG - Il valore totale della produzione dell'industria cinese dei servizi di navigazione satellitare e di localizzazione ha raggiunto i 469 miliardi di yuan (circa 69,6 miliardi di dollari) nel 2021, con un aumento del 16,3% rispetto all'anno precedente. Questo è quanto emerso da un libro bianco sul settore pubblicato oggi.

L'anno scorso la Cina è stata la prima fonte di richieste di brevetti internazionali per la navigazione satellitare, con un totale di 98.000 domande, secondo il libro bianco pubblicato dalla Global Navigation Satellite System and Location Based Service Association of China.

Le applicazioni del sistema di navigazione satellitare BeiDou hanno visto un ampio utilizzo nei settori commerciali e nella vita quotidiana, ha dichiarato Sun Zhongliang, vicecapo dell'associazione, aggiungendo che il consumo di massa è diventato uno dei settori principali per le applicazioni BeiDou.

Sun ha evidenziato i servizi di bike-sharing, affermando che il numero di biciclette condivise dotate di chip di posizionamento BeiDou ha raggiunto i 5 milioni in oltre 450 città del Paese asiatico. (XINHUA)