Cina: Xinjiang, più lavoro per residenti rurali

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 18 MAG - Da contadina a supervisore in una fabbrica di abbigliamento, Atu Tursun, come molti altri abitanti delle zone rurali dello Xinjiang meridionale, vive in condizioni di vita più agiate grazie al miglioramento dell'ambiente lavorativo.

L'ex contadina della contea di Shache, della regione autonoma cinese dello Xinjiang Uygur, è entrata a lavorare nella fabbrica locale come operaia addetta al cucito tre anni fa. Dopo la promozione a supervisore di magazzino, ha grandi progetti nella pianificazione della sua carriera: "ho lasciato l'attività agricola a mia suocera e sto proseguendo gli studi superiori per ambire a posizioni lavorative più importanti".

Atu Tursun è l'emblema delle donne che vivono nelle realtà rurali dello Xinjiang meridionale, non più confinate alle faccende domestiche scelgono di lavorare in fabbrica per ambire a una vita migliore.

Lo Xinjiang meridionale, dove vivono più di 10 milioni di persone, è caratterizzato da un clima arido e da un terreno coltivato pro capite di circa 0,14 ettari. Un tempo, la forza lavoro rurale in eccesso contava diversi milioni di persone.

Negli ultimi anni, molte industrie ad alta intensità di manodopera hanno dato impiego agli abitanti del luogo per migliorarne le condizioni di vita.

"Non avrei mai pensato di poter trovare un lavoro proprio qui nel mio villaggio", ha affermato Anwarnisahan Do della contea di Lop. Negli ultimi anni, nel sud dello Xinjiang sono state costruite oltre 1.500 fabbriche rurali grazie alla promozione degli investimenti e al sostegno politico.

"Ci impiego solo 15 minuti per andare al lavoro ogni giorno", ha spiegato Zulpiya Imin, un'abitante del villaggio della città di Korla. La donna, 30 anni, ha affittato il suo frutteto con scarsi guadagni e ha scelto di lavorare in una fabbrica di abbigliamento locale: "sono soddisfatta di questo lavoro perché mi pagano bene". (SEGUE)