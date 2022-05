Cina: Xinjiang, più lavoro per residenti rurali (2)

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 18 MAG - Buwaatikam Kasim condivide lo stesso pensiero: "guadagno quasi 4.000 yuan (circa 592,8 dollari) al mese, che è più dello stipendio di mio marito", ha spiegato la donna che lavora in una fabbrica di parrucche, che ora ha 400 dipendenti di etnia minoritaria, tutti provenienti dai villaggi e dalle città vicine.

Alla fine del 2021, lo Xinjiang contava più di 7.500 imprese ad alta intensità di manodopera. L'industria tessile e dell'abbigliamento della regione, da sola, offre opportunità di lavoro a oltre 500.000 persone.

Come passo successivo, la provincia sta migliorando le proprie industrie per offrire posti di lavoro di livello superiore ai locali.

"In futuro inviteremo altre imprese dell'industria elettronica, dell'e-commerce transfrontaliero e di altri settori", ha dichiarato Qu Liandong, funzionario della zona di sviluppo economico e tecnologico di Kashgar.

Quest'anno quest'area investirà 6 miliardi di yuan nelle proprie infrastrutture e creerà 30.000 posti di lavoro: "stiamo continuando a migliorare le strutture pubbliche per creare un ambiente di lavoro migliore per i locali, soprattutto per i giovani", ha concluso Qu. (XINHUA)