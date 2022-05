Cina: riapre al pubblico il Museo dello Xinjiang

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 18 MAG - Il progetto di ricostruzione e ampliamento del Museo dello Xinjiang è stato completato e oggi il complesso ha aperto al pubblico, offrendo ai visitatori una nuova esperienza digitale.

Situata a Ürümqi, capoluogo della regione autonoma cinese dello Xinjiang Uygur, l'area di espansione del museo copre più di 12.000 metri quadrati, portando la sua superficie totale a quasi 50.000 metri quadrati.

Si prevede che il museo recentemente rinnovato riceverà 2 milioni di visitatori all'anno.

Una mostra tematica incentrata sulla storia dello Xinjiang, che va dal periodo pre-Qin (prima del 221 a.C.) alla dinastia Qing (1644-1911), attende i visitatori e sono inoltre esposti reperti culturali tra cui tessuti di lana ricamati, documenti in bambù e in carta, affreschi, sculture, indumenti, gioielli, e oggetti in metallo e in pelle.

Il nuovo programma basato sull'esperienza digitale immersiva del museo consentirà ai visitatori di conoscere reperti culturali permanenti e vari scenari dei tempi antichi.