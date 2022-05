Cina: rari esemplari di muntjac avvistati in Tibet

(XINHUA) - LHASA, 18 MAG - Immagini del muntjac di Fea, rara specie di cervide, sono state scattate di recente nella contea di Medog, nella regione autonoma del Tibet, nel sud-ovest della Cina, secondo quanto dichiarato oggi dall'amministrazione locale dedicata alle foreste e alle praterie.

Il personale di un istituto forestale regionale ha scoperto delle immagini nitide della rara specie mentre esaminava i dati registrati dalle fotocamere a infrarossi installate nella contea.

Le apparecchiature hanno scattato oltre 1.200 fotografie del muntjac di Fea, le prime immagini chiare della specie dopo quasi 40 anni in Tibet, secondo l'amministrazione.

Alcuni scheletri di muntjac di Fea erano stati scoperti a Nyingchi, in Tibet, tra il 1982 e il 1983.

L'amministrazione ha dichiarato che la distribuzione, il numero di esemplari e lo stato attuale di questa specie in natura rimangono finora sconosciuti.

"Questa scoperta è utile per chiarire il legame tra il muntjac di Fea e le altre specie ad esso collegate e illustra la ricca biodiversità dello Yarlung Zangbo Grand Canyon", ha dichiarato Zhang Jiaping, funzionario dell'amministrazione.

Il Yarlung Zangbo Grand Canyon è il canyon più profondo del mondo, e in alcuni punti può raggiungere i 6.009 metri. (XINHUA)