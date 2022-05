Cina: pianoforti antichi 'risuonano' in museo Wuhan

(XINHUA) - WUHAN, 18 MAG - Con un rivestimento bianco latte, un pianoforte centenario della Steinway & Sons produce ancora dolci melodie nel Wuhan Qintai Piano Museum, dove sono esposti centinaia di questi strumenti antichi, riparati in modo da produrre il loro suono originale e unico.

He Lijun, il curatore del museo, ha da tempo una passione per questo strumento. Ha aperto il museo nel 2014 a Wuhan, capoluogo della provincia cinese centrale dell'Hubei, con la sua collezione di oltre 100 pianoforti antichi. Con un dottorato in ingegneria, nel corso degli anni ha reclutato talenti come laureati in musica, falegnami e pittori per creare un team professionale di restauro.

Il team impiega dai tre ai sei mesi per riparare un pianoforte antico.

"I pianoforti di diverse epoche sono stati realizzati con varie tecniche di produzione sofisticate per avere una qualità sonora unica e le strutture originali devono essere conservate per preservarne il suono", ha spiegato He, aggiungendo che alcuni pianoforti sono stati progettati esclusivamente da artisti e molti rivestimenti esterni sono stati intagliati a mano da designer, nonché intarsiati con pietre preziose e altri tesori.

Oggi è la Giornata internazionale dei musei e i visitatori possono suonare alcuni degli antichi strumenti.

"Una volta un professore di musica di 80 anni è venuto da Pechino solo per suonare un pianoforte Steinway & Sons del 1864", ha raccontato He.

All'angolo della sala espositiva del museo, si trova il pianoforte più antico di tutta l'esposizione: un modello verticale firmato Musette e fabbricato a Londra nel 1820. Il team di He ha lavorato per diversi mesi per riparare la tavola armonica in legno danneggiata e ripristinare il suono dello strumento.

Per attirare più visitatori e far loro apprezzare la bellezza dei pianoforti antichi, He invita spesso musicisti per concerti di Capodanno ed esibizioni nel museo.

Nel 2020, il Wuhan Qintai Piano Museum è stato classificato come museo nazionale di terza classe. Il team di He contribuisce alla riparazione di oltre 100 pianoforti antichi in media all'anno, preservando non solo l'arte ma anche la sua storia.

(XINHUA)