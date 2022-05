Cina: pianoforti antichi 'risuonano' in museo Wuhan (2)

(XINHUA) - WUHAN, 18 MAG - Oggi è la Giornata internazionale dei musei e i visitatori possono suonare alcuni degli antichi strumenti.

"Una volta un professore di musica di 80 anni è venuto da Pechino solo per suonare un pianoforte Steinway & Sons del 1864", ha raccontato He.

All'angolo della sala espositiva del museo, si trova il pianoforte più antico di tutta l'esposizione: un modello verticale firmato Musette e fabbricato a Londra nel 1820. Il team di He ha lavorato per diversi mesi per riparare la tavola armonica in legno danneggiata e ripristinare il suono dello strumento.

Per attirare più visitatori e far loro apprezzare la bellezza dei pianoforti antichi, He invita spesso musicisti per concerti di Capodanno ed esibizioni nel museo.

Nel 2020, il Wuhan Qintai Piano Museum è stato classificato come museo nazionale di terza classe. Il team di He contribuisce alla riparazione di oltre 100 pianoforti antichi in media all'anno, preservando non solo l'arte ma anche la sua storia.

