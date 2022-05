Cina: medicina tradizionale cinese per la sciatica (2)

(XINHUA) - LA VALLETTA, 18 MAG - Bugeja ha provato per la prima volta l'agopuntura dopo che un amico gliel'aveva consigliata. A sua volta, ora la raccomanda ai conoscenti che hanno problemi simili, anche a quelli che hanno paura degli aghi.

A fine dicembre, ha trascorso 3 giorni a letto e 14 giorni in quarantena a casa dopo aver contratto il Covid-19. Ma anche dopo essere guarito, continuava a tossire e a sentirsi molto letargico: persino salire una rampa di scale gli veniva difficile.

Quando ha ripreso il trattamento presso il Mrctcm per la sciatica, il suo medico, Zhou Lingyun, gli ha suggerito di provare l'agopuntura per trattare la tosse e recuperare le forze.

"Non ho preso alcun farmaco e la tosse è passata", ha affermato Bugeja.

Per quanto riguarda la sciatica, i medici precedenti gli avevano detto che avrebbe dovuto convivere con il dolore e lui lo aveva accettato. Le pillole che prendeva lo rendevano ansioso e gli davano fastidio allo stomaco. Non funzionava nulla, tranne la medicina cinese.

"Ora la mia schiena sta bene!" ha dichiarato a Xinhua. In precedenza, la cultura asiatica lo aveva incuriosito e conosceva la medicina tradizionale cinese. Eppure, ha spiegato: "non avevo mai pensato di provarla su di me. Ora consiglio a tutti di andare alla clinica cinese, perché so che dopo staranno bene".

(XINHUA)