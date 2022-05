Cina-Italia: Cosco, Bri è strada a doppio senso

(XINHUA) - GENOVA, 18 MAG - L'Iniziativa Belt and Road (Bri) è infatti una via a doppio senso di circolazione, che porta benefici logistici e commerciali a tutti i suoi partecipanti, compresa l'Italia, come ha sottolineato un esperto italiano di logistica marittima, ovvero Marco Donati, vice direttore generale della China Ocean Shipping Company (Cosco) in Italia, che ha rilasciato un'intervista a Xinhua nella città portuale di Genova.

"Questa strada, costruita per migliorare la logistica, è, come tutte le strade, a due sensi. Sicuramente agevola le merci di produzione cinese ad arrivare in Italia, in Europa, nel mondo, ma anche i nostri prodotti riescono ad arrivare molto più agevolmente e molto più rapidamente in un mercato enorme, un mercato grandissimo", ha detto Donati.

Nato e cresciuto a Genova, Donati lavora con Cosco da oltre 30 anni. Ha iniziato la sua carriera come agente d'imbarco e ora è il vice direttore generale del colosso marittimo cinese in Italia, diventando così un testimone privilegiato dell'evoluzione della partnership commerciale e logistica tra Italia e Cina.

Secondo l'esperto, la Bri è di importanza cruciale se vista attraverso la lente del concetto stesso su cui si basa: fornire una catena logistica completa per i prodotti che raggiungono i consumatori finali di tutto il mondo. (SEGUE)