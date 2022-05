Cina-Italia: Cosco, Bri è strada a doppio senso (3)

(XINHUA) - GENOVA, 18 MAG - Donati ha sottolineato che Cosco ha sempre perseguito un concetto 'cinese' di crescita, basato sulla sostenibilità e sull'equilibrio. Questa mentalità di 'crescita equilibrata' ha permesso alla filiale italiana di risollevarsi con successo nonostante tutte le pressioni esterne, come la crisi finanziaria del 2008, senza mai licenziare nemmeno un dipendente: i nostri partner cinesi mi hanno insegnato "che il lavoro deve avere anche una componente sociale importante, quindi l'azienda deve anche cercare di creare presupposti tali per cui non si debba mai arrivare a licenziare delle persone".

Secondo l'azienda, nel 2021 la filiale italiana ha movimentato 500.104 unità equivalenti a venti piedi (Teu) di container tra i terminali in Italia, in Croazia e in Algeria.

L'interscambio commerciale dell'Italia con la Cina è cresciuto del 34,1% su base annua nel 2021, superando i 73,9 miliardi di dollari. Solo nel primo trimestre del 2022 ha superato i 19,5 miliardi di dollari, con un aumento del 17,5% rispetto all'anno precedente, nonostante la pandemia del Covid-19, secondo i dati delle Dogane cinesi. (XINHUA)