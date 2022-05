Cina-Italia: Cosco, Bri è strada a doppio senso (2)

(XINHUA) - GENOVA, 18 MAG - Secondo Donati, il mercato cinese ha un potenziale di consumo così elevato che alcune industrie italiane non sarebbero nemmeno in grado di produrre abbastanza per soddisfarne la domanda: "qualche anno fa si parlava di quante arance Tarocco (una rinomata varietà siciliana) potrebbero consumare i cinesi, ma (sarebbe) un numero tale per cui non avremmo neanche la capacità di produrre tutte queste buonissime arance e portarle in Cina", ha spiegato Donati.

A suo avviso, non bisogna commettere l'errore di pensare che la Bri avvantaggi la Cina in modo unilaterale. Al contrario, l'Italia potrebbe trarre vantaggio dalla stessa opportunità: "dovremmo essere così intelligenti da sfruttare questa iniziativa per rendere molto più competitivo il mercato italiano".

Secondo l'esperto, la Bri è stata vantaggiosa anche per Cosco, che ha migliorato i propri servizi per soddisfare i severi requisiti dell'iniziativa.

Tuttavia, la logistica non è solo spostamento di merci, ma anche condivisione di idee e superamento delle differenze culturali, come Donati sa bene, essendo il principale intermediario tra la dirigenza e il personale della sede centrale cinese e della filiale italiana: tra le due realtà "c'è molto equilibrio e molto rispetto reciproco. In 30 anni di carriera in Italia, ho dovuto imparare a trasmettere le informazioni e il pensiero della parte cinese a tutto lo staff, per convincerli tutti a remare nella stessa direzione". (SEGUE)