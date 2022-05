Cina: entrata gratuita in gran parte dei musei

(XINHUA) - WUHAN, 18 MAG - Il numero totale dei musei cinesi è aumentato di 395 unità, raggiungendo quota 6.183 nel 2021, il 90% dei quali offre l'ingresso gratuito. Lo ha dichiarato oggi un alto funzionario della cultura.

Li Qun, viceministro della cultura e del turismo e capo della National Cultural Heritage Administration, ha fornito tali dati intervenendo in collegamento video a un evento tenutosi nella città di Wuhan, in Cina centrale, in occasione della Giornata internazionale dei musei.

L'anno scorso i musei cinesi hanno ricevuto un totale di 779 milioni di visitatori, mentre le mostre e le sessioni di formazione presentate online hanno raggiunto 4,1 miliardi di visualizzazioni. (XINHUA)