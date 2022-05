Covid: a Pechino 56 nuove infezioni locali

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAG - Pechino ha registrato 56 nuovi casi di Covid-19 trasmessi localmente tra le 15:00 di ieri e le 15:00 di oggi, come ha dichiarato Pang Xinghuo, vice capo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino, durante una conferenza stampa odierna.

Quarantasette casi sono stati rilevati tra le persone in gestione a circuito chiuso e 9, attraverso uno screening di massa effettuato nelle comunità.

La capitale ha riportato 1.169 casi locali dal 22 aprile, individuando 17 aree ad alto rischio e 29 a medio rischio.

L'età media di questi pazienti è di 43,5 anni. Il più anziano ha 91 anni e il più giovane 28 giorni, come ha spiegato Wang Xiao'e, un alto funzionario della Commissione sanitaria municipale di Pechino.

Tutti i casi sono stati trasferiti al Beijing Ditan Hospital o all'ospedale temporaneo situato nella Xiaotangshan Township, ha riferito Wang, aggiungendo che alle 15:00 di oggi, 541 pazienti erano stati dimessi o rilasciati dalla quarantena.

(XINHUA)