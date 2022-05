Cina:pubblicazioni per persone con disabilità visive

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAG - La Cina promuoverà lo scambio transfrontaliero di copie di pubblicazioni in formati accessibili attraverso la cooperazione con organizzazioni internazionali come l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Lo ha reso Zhao Xiuling, vice capo della divisione per la gestione dei diritti d'autore sotto il Dipartimento per l'informazione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, durante una conferenza stampa.

Le copie di pubblicazione in formati accessibili, tra cui i libri in Braille, i libri a caratteri grandi e gli audiolibri, sono il modo più efficace per le persone con disabilità visive o di lettura di accedere alla cultura e all'istruzione. Questi testi però hanno costi elevati per quanto riguarda le licenze di copyright, come ha affermato Zhao.

Il Trattato di Marrakesh, volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate da parte di persone non vedenti, ipovedenti o con altre disabilità di lettura, in vigore dal 5 maggio in Cina, stabilisce che le copie in formato accessibile devono essere realizzate senza chiedere l'autorizzazione ai titolari dei diritti.

Le statistiche mostrano che la Cina ha circa 17,3 milioni di persone con disabilità visive e il numero di residenti con difficoltà di lettura è ancora più alto. Dei milioni di libri pubblicati ogni anno nel mondo, meno del 10% è disponibile in formati accessibili.

Il trattato facilita lo scambio e l'importazione transfrontaliera di copie di pubblicazioni in formati accessibili e risolve il problema di tale mancanza, ha dichiarato Zhao.

Dopo l'applicazione del trattato in Cina, saranno ulteriormente arricchite le risorse di opere disponibili per i lettori con disabilità di lettura e i costi saranno ulteriormente ridotti, ha concluso il funzionario. (XINHUA)