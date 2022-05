Cina:358 km di nuova linee ferrovia ad alta velocità

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAG - Nei primi quattro mesi dell'anno, la Cina ha messo in servizio 581 km di nuove linee ferroviarie, tra cui 358 km destinati all'alta velocità, secondo i dati forniti dal China State Railway Group Co.

Secondo il gruppo, il Paese ha investito 157,46 miliardi di yuan (circa 23,21 miliardi di dollari) in attività ferroviarie fisse nel periodo, con un aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente.

Coordinando i lavori con gli interventi di controllo dell'epidemia, i costruttori ferroviari cinesi hanno promosso attivamente l'implementazione di alcuni dei 102 grandi progetti elencati nel 14° Piano quinquennale del Paese, come la realizzazione del New International Land-Sea Trade Corridor e l'espansione della capacità dei treni merci Cina-Europa.

Il volume di merci su rotaia in Cina è aumentato del 10,1% su base annua e ha raggiunto il record di 330 milioni di tonnellate ad aprile, secondo i dati pubblicati in precedenza. (XINHUA)