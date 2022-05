Cina: Sichuan, la lotta d'amore dei panda giganti

(XINHUA) - CHENGDU, 17 MAG - Le telecamere a infrarossi della Huanglong Nature Reserve, situata nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, hanno immortalato alcuni filmati di panda giganti selvatici intenti a lottare per il diritto di accoppiarsi.

Sono state scattate infatti più di 300 foto e 30 filmati che hanno registrato la battaglia tra tre panda maschi a seguito della quale il vincitore si è guadagnato il diritto di accoppiarsi con una femmina, come racconta An Dejun, che dirige il dipartimento di protezione delle risorse e ricerca scientifica della riserva, aggiungendo che "il panda maschio vincitore ha trascorso più di cinque ore con la femmina, che dovrebbe partorire alla fine di quest'anno".

I panda giganti selvatici, che vivono abitualmente in solitaria, si recano nelle zone pianeggianti in cerca di una compagna nella stagione annuale degli accoppiamenti, durante la quale si riuniscono e lottano per il diritto di congiungersi con una partner.

Quella in questione è la prima volta in cui vengono immortalate immagini di panda giganti che si contendono una compagna nella Huanglong Nature Reserve.

La riserva ospita 15 tipi di animali posti sotto la massima protezione nazionale, tra cui il panda gigante, il rinopiteco dorato del Sichuan e il takin del Sichuan, oltre ad altre 45 poste sotto protezione secondaria, come il bharal, l'argali e il panda rosso. (XINHUA)