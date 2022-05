Cina: rinviati Giochi paralimpici asiatici Hangzhou

(XINHUA) - HANGZHOU, 17 MAG - Il Comitato Paralimpico Asiatico e il Comitato Organizzativo dei Giochi Paralimpici Asiatici di Hangzhou hanno annunciato oggi che i Giochi Paralimpici Asiatici di Hangzhou 2022, inizialmente previsti per il 9-15 ottobre, sono stati rinviati.

Il Comitato Paralimpico Asiatico ha dichiarato in un comunicato che l'emblema, lo slogan e l'anno dei Giochi rimarranno invariati e che, prossimamente, verranno rilasciate ulteriori informazioni sul rinvio.

"Non è stata una decisione facile da prendere, ma l'abbiamo presa ora per dare maggiore certezza alle Federazioni sportive internazionali, ai Comitati paralimpici nazionali e agli atleti che avevano intenzione di partecipare ai Giochi", ha dichiarato il presidente del Comitato Paralimpico Asiatico, Majid Rashed, "i preparativi sono andati molto bene e il Comitato Organizzativo dei Giochi Paralimpici Asiatici di Hangzhou era pronto a offrire un evento eccezionale. Ora lavoreremo con il comitato organizzativo per decidere una nuova data che sia compatibile con il calendario degli sport paralimpici".

L'annuncio segue la decisione del Consiglio olimpico d'Asia (Coa) e del Comitato organizzativo dei Giochi asiatici di Hangzhou di rinviare i 19° Giochi asiatici, che si sarebbero dovuti tenere ad Hangzhou dal 10 al 25 settembre 2022, dopo aver "considerato attentamente la situazione pandemica e le dimensioni dell'evento". (XINHUA)