Cina: primo volo per grande elicottero civile AC313A

(XINHUA) - NANCHANG, 17 MAG - L'elicottero civile di grandi dimensioni AC313A, sviluppato autonomamente dalla Cina, ha effettuato oggi con successo il suo volo inaugurale. Lo ha annunciato l'Aviation Industry Corporation of China (Avic), principale produttore di aeromobili del Paese.

Quest'ultima ha precisato che il velivolo di grandi dimensioni, con un peso di 13 tonnellate, ha eseguito il suo primo volo in un aeroporto di Jingdezhen, nella provincia orientale cinese dello Jiangxi, segnando un importante passo avanti nello sviluppo del sistema di soccorso aereo nazionale.

Secondo il suo sviluppatore, dopo il volo inaugurale il lavoro di sviluppo dell'AC313A entrerà nella fase di test di volo.

Si prevede che il velivolo riceverà la certificazione nel corso del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025) e che successivamente farà il suo ingresso nel mercato al servizio dei clienti.

L'AC313A è un importante modello di veicolo aereo sviluppato appositamente per soddisfare le esigenze del Paese in materia di missioni di soccorso aereo. Secondo l'Avic, si prevede questo velivolo sia d'aiuto nel rafforzare il sistema e le capacità di soccorso aereo nazionale. (XINHUA)