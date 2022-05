Cina: nel 2021 oltre 81 milioni turisti ad Hainan

(XINHUA) - HAIKOU, 17 MAG - Sono oltre 81 milioni i turisti di provenienza nazionale ed estera che hanno visitato la provincia insulare tropicale cinese di Hainan nel 2021, pari al 97,5% delle visite del 2019. Lo hanno dichiarato oggi le autorità locali.

Il governo provinciale ha infatti reso noto in un briefing con la stampa che le entrate totali derivanti dal turismo di Hainan hanno raggiunto circa 138,4 miliardi di yuan (circa 20,4 miliardi di dollari) durante tale periodo, con un aumento del 30,9% rispetto al 2019.

In tal senso, un grande contributo è stato apportato dagli acquisti duty-free offshore. Dal 2019 al 2021, le vendite totali dello shopping esentasse sull'isola hanno superato i 100 miliardi di yuan.

Secondo il governo provinciale, a fine 2021 nella provincia erano 10 i punti vendita di questo genere istituiti sull'isola con l'introduzione di oltre 1.400 marchi di consumo internazionali.

La Cina mira a trasformare Hainan in un centro turistico e di consumo internazionale entro il 2025 nonché in una destinazione turistica e di consumo di influenza globale entro il 2035.

