Cina: Jiangsu,14.000 nuovi posti lavoro per disabili

(XINHUA) - NANCHINO, 17 MAG - La provincia orientale cinese dello Jiangsu prevede quest'anno di creare 14.000 nuovi posti di lavoro per le persone con disabilità. Lo ha reso noto la federazione provinciale dei disabili.

Secondo quest'ultima, nello stesso anno la provincia fornirà anche programmi di formazione professionale per 20.000 persone con disabilità.

Li Jia, funzionario della federazione, ha spiegato che lo Jiangsu ha creato 54 incubatori imprenditoriali e 117 centri a sostegno delle persone con disabilità che vogliono avviare le proprie attività, affermando inoltre che la provincia ha messo in atto diverse misure, tra cui la garanzia dell'approvvigionamento alimentare e la fornitura di sussidi per aiutare i disabili a superare l'impatto dell'epidemia di Covid-19.

Li ha poi aggiunto che la provincia continuerà a mettere in comune le risorse e ad offrire servizi quali formazione professionale e consulenza legale al fine di aiutare i disabili ad avviare un'attività.

Secondo un piano triennale emanato dal governo centrale cinese, tra il 2022 e il 2024 saranno creati un milione di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane e rurali per le persone rientranti in tale categoria. (XINHUA)