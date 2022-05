Cina: intelligenza artificiale contro pesca illegale

(XINHUA) - NANCHANG, 17 MAG - Un sistema tecnologico di intelligenza artificiale (Ai) è stato applicato lungo il fiume Yangtze come metodo supplementare per combattere le attività illegali nelle aree acquatiche sottoposte a un divieto di pesca di 10 anni.

Installato dalla filiale di Jiujiang della China Tower Corporation Limited, il sistema di allarme Ai è entrato ufficialmente in funzione ad aprile ed è in grado di rilevare le attività ittiche illegali in pochi millisecondi lungo i 152 km di riva del fiume Yangtze nella città di Jiujiang, nella provincia cinese orientale del Jiangxi.

Le immagini vengono rilevate da 37 telecamere di sorveglianza ad alta definizione e analizzate con tecnologie avanzate come i big data e l'edge computing per contribuire a migliorare l'efficienza dell'amministrazione della pesca.

Per preservare ulteriormente la biodiversità del fiume Yangtze, la Cina ha avviato una moratoria della pesca di 10 anni, a partire dall'inizio del 2020, in 332 aree protette nel bacino del Yangtze. Il divieto è stato poi esteso a tutti i corsi d'acqua naturali del fiume e dei suoi principali affluenti.

Tuttavia, la mancanza di funzionari e veicoli adeguati per l'applicazione della legge ha rappresentato un grosso ostacolo alla supervisione delle attività ittiche illegali.

"Prima ci affidavamo principalmente alle segnalazioni e al pattugliamento per monitorare le attività di pesca illegale, ma questo ha portato a due problemi. Da un lato, era difficile indagare e raccogliere prove, dall'altro eravamo sempre a corto di personale", ha dichiarato Zhou Jie, responsabile dell'amministrazione della pesca a Jiujiang.

Il sistema di intelligenza artificiale è in grado di rilevare eventuali movimenti anomali ripresi dalle telecamere e di inviare avvisi in tempo reale a un'applicazione associata, allertando il personale di pattugliamento in modo che possa reagire tempestivamente, come ha dichiarato Zhou: "il sistema Ai ha reso il monitoraggio molto più mirato ed efficiente".

In meno di un mese, il sistema ha identificato 28 attività ittiche illegali.

Sistemi simili sono stati implementati anche in molte altre regioni di livello provinciale lungo il fiume Yangtze, come Chongqing e Anhui.

"Attendiamo con entusiasmo l'applicazione di tecnologie più avanzate per garantire la corretta attuazione del divieto di pesca di 10 anni, in modo che il fiume Yangtze rimanga sempre un paradiso per la vita acquatica", ha concluso Zhou. (XINHUA)