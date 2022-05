Cina: intelligenza artificiale contro pesca illegale

(XINHUA) - NANCHANG, 17 MAG - Un sistema tecnologico di intelligenza artificiale (Ai) è stato applicato lungo il fiume Yangtze come metodo supplementare per combattere le attività illegali nelle aree acquatiche sottoposte a un divieto di pesca di 10 anni.

Installato dalla filiale di Jiujiang della China Tower Corporation Limited, il sistema di allarme Ai è entrato ufficialmente in funzione ad aprile ed è in grado di rilevare le attività ittiche illegali in pochi millisecondi lungo i 152 km di riva del fiume Yangtze nella città di Jiujiang, nella provincia cinese orientale del Jiangxi.

Le immagini vengono rilevate da 37 telecamere di sorveglianza ad alta definizione e analizzate con tecnologie avanzate come i big data e l'edge computing per contribuire a migliorare l'efficienza dell'amministrazione della pesca.

Per preservare ulteriormente la biodiversità del fiume Yangtze, la Cina ha avviato una moratoria della pesca di 10 anni, a partire dall'inizio del 2020, in 332 aree protette nel bacino del Yangtze. Il divieto è stato poi esteso a tutti i corsi d'acqua naturali del fiume e dei suoi principali affluenti.

Tuttavia, la mancanza di funzionari e veicoli adeguati per l'applicazione della legge ha rappresentato un grosso ostacolo alla supervisione delle attività ittiche illegali. (SEGUE)