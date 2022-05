Cina: 'economia tornerà presto in carreggiata'

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAG - L'economia cinese tornerà presto alla sua regolare operatività grazie a un efficace controllo epidemico e a una serie di politiche. Lo ha dichiarato oggi Meng Wei, portavoce della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma.

Quest'ultima ha affermato in conferenza stampa che l'economia è alle prese con forti venti contrari a causa dell'impatto inaspettato delle recenti recrudescenze di Covid-19 e della precaria situazione globale.

Tuttavia, ha dichiarato Meng, va notato che nel 2020, quando l'improvvisa epidemia di Covid-19 ha inferto un colpo senza precedenti, la Cina è riuscita a invertire rapidamente le flessioni di alcuni indicatori economici grazie a un solido controllo epidemico e alla ripresa del lavoro, registrando una ripresa costante un trimestre dopo l'altro.

La portavoce ha infine dichiarato che la Commissione intensificherà gli adeguamenti in termini di politica macroeconomica e aiuterà le imprese a ripristinare la capacità produttiva e a mantenere stabile l'economia. (XINHUA)