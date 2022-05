Cina: banche registrano acquisti netti forex

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAG - Le banche cinesi hanno registrato acquisti netti di valuta estera il mese scorso, secondo i dati forniti oggi dall'autorità regolatrice del mercato forex del Paese.

Gli istituti di credito cinesi hanno acquistato valute estere per un valore di 229,7 miliardi di dollari e ne hanno vendute 210,6 miliardi ad aprile. Il risultato è stato un acquisto netto di 19 miliardi di dollari, come ha dichiarato la State Administration of Foreign Exchange.

"Considerato il complicato contesto esterno e interno, la Cina ha continuato a registrare un afflusso netto di capitali transfrontalieri", ha dichiarato Wang Chunying, vice capo dell'amministrazione. (XINHUA)