Cina: apre mostra oggetti vetro della Via della Seta

XI'AN, 17 MAG - Una mostra di antichi oggetti in vetro che riflettono gli scambi culturali lungo la Via della Seta è stata inaugurata oggi a Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi, in Cina nordoccidentale.

Un totale di 325 oggetti antichi in vetro, datati dal XVI secolo a.C. al XIV secolo d.C., è stato esposto allo Xi'an Museum.

La mostra non solo introduce lo sviluppo e le caratteristiche dell'arte vetraria, ma presenta anche le diversità culturali lungo l'antica Via della Seta, mostrando gli scambi avvenuti in questa forma d'arte in diversi periodi e contesti culturali.

"Gli oggetti in vetro sono stati testimoni dello scambio e dell'integrazione culturale, artistica e tecnologica di questi luoghi", ha dichiarato Yu Hongjian, curatore del museo, "ci auguriamo che più visitatori possano conoscere la storia e il fascino della Via della Seta, apprezzando i tesori esposti".

La mostra, co-organizzata dal Xi'an Museum e dal Japan's Hirayama Ikuo Silk Road Museum, durerà fino al 18 agosto.

