Cina: approvati investimenti per oltre 78 mld dlr

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAG - Il massimo responsabile della pianificazione economica cinese ha approvato 38 progetti di investimento a capitale fisso per un totale di 533,3 miliardi di yuan (circa 78,6 miliardi di dollari) nei primi quattro mesi di quest'anno. È quanto mostrano i dati ufficiali odierni.

Secondo Meng Wei, portavoce della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, nel mese di aprile sono stati approvati otto progetti di investimento a capitale fisso per un totale di 18,8 miliardi di yuan.

Quest'ultima ha precisato che i progetti approvati ad aprile sono afferenti principalmente ai settori della tecnologia dell'informazione e dell'energia.

Dati diramati precedentemente evidenziano che l'investimento a capitale fisso della Cina è aumentato del 6,8% rispetto a un anno fa, raggiungendo quota 15.350 miliardi di yuan nei primi quattro mesi.

Tali investimenti comprendono la spesa per infrastrutture, proprietà, macchinari e altri beni materiali.

Gli investimenti sono tradizionalmente un motore fondamentale per la crescita. Di fronte all'acutizzarsi del Covid-19 e alle crescenti pressioni al ribasso sull'economia, la Cina ha sottolineato il ruolo degli investimenti efficaci a sostegno della crescita. (XINHUA)