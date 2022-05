Auto: Saic-Gm-Wuling, record vendite a nuova energia

(XINHUA) - NANNING, 17 MAG - La Saic-Gm-Wuling (Sgmw), con sede a Liuzhou, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, ha registrato vendite record di veicoli a nuova energia.

Alla fine di aprile infatti, l'azienda aveva venduto più di 700.000 unità di Hongguang Mini Ev, un modello di veicolo rientrante in tale categoria.

Nel periodo che va da gennaio ad aprile di quest'anno, quest'ultima ha registrato vendite di tale modello per 133.902 unità, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente.

Secondo i dati della China Passenger Car Association, la Hongguang Mini Ev, in qualità di esemplare più venduto, è da 20 mesi consecutivi campionessa nelle vendite di veicoli a nuova energia del mercato cinese.

I dati aggiornati al 30 aprile mostrano che le vendite di veicoli a energia nuova dell'azienda hanno superato le 850.000 unità totali. (XINHUA)