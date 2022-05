Scoperta fa luce su evoluzione della lettura in Cina

(XINHUA) - CHANGSHA, 16 MAG - Secondo gli archeologi locali, sei fogli di bambù portati alla luce in un sito di scavo nella provincia dello Hunan in Cina centrale fanno luce sulla storia e sull'evoluzione delle abitudini di lettura della popolazione locale.

I fogli rinvenuti nel sito di reperti di Tuzishan, nella città di Yiyang, risalgono a circa 2.000 anni fa, agli inizi della dinastia Han occidentale (202 a.C. - 25 d.C.). Sin dagli scavi del 2013 Zhang Chunlong, a capo del team, ha condotto una ricerca sistematica sui fogli e ha recentemente reso noti i risultati dello studio.

L'esperto ha dichiarato che su questi fogli di bambù sono state trovate testimonianze di persone che discutevano di 'offrire libri' e questo indica che il divieto di collezionare volumi in privato, introdotto dalla dinastia Qin (221 a.C.- 207 a.C.), era stato abolito.

"Come dimostrano i fogli di bambù, possiamo vedere che dopo l'abolizione del divieto, prendere in prestito, regalare e collezionare libri divenne una tendenza sociale", ha precisato Zhang, aggiungendo "in seguito, sia la famiglia reale che i governi locali accumularono una collezione di libri senza precedenti. Durante la dinastia Han Occidentale, un numero maggiore di persone leggeva libri e cominciarono a emergere le biblioteche".

Dopo una serie di processi di conservazione, i fogli di bambù puliti sono stati archiviati per ricerche e mostre. (XINHUA)