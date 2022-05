Imprese Cina richiedono i brevetti internazionali

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAG - Le imprese cinesi stanno attivamente richiedendo la registrazione internazionale di design e modelli industriali. Lo ha dichiarato oggi la principale autorità di regolamentazione della proprietà intellettuale della Cina.

In totale 49 imprese cinesi hanno presentato 108 domande di registrazione internazionale di design e modelli industriali il 5 maggio, primo giorno di entrata in vigore dell'Accordo dell'Aia in Cina, secondo i dati diffusi dalla National Intellectual Property Administration (Nipa) durante una conferenza stampa.

L'Accordo dell'Aia per la registrazione internazionale dei design e dei modelli industriali è un meccanismo di protezione della proprietà intellettuale che aiuta le parti contraenti a beneficiare di una protezione mondiale per i propri design e modelli industriali.

Wei Baozhi, un funzionario del Nipa, ha affermato che l'amministrazione ha ricevuto 58 domande di questo tipo in quel giorno, con il produttore di computer Lenovo, l'azienda di tecnologia sanitaria Gemt e il produttore di smartphone Xiaomi in cima alla lista come numero di domande.

Le imprese cinesi utilizzano costantemente il sistema dell'Aia per sviluppare i propri layout nel mercato internazionale dei prodotti, con 141 richieste internazionali per i design presentate dal 5 al 13 maggio, ha reso noto Wei.

Quest'ultimo ha sottolineato che l'ingresso della Cina nel sistema dell'Aia dimostra la sua disponibilità a partecipare al meccanismo globale di governance della proprietà intellettuale e offre alle imprese straniere la possibilità di entrare nel dinamico e ampio mercato cinese. (XINHUA)