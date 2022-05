Covid: Shanghai, interrotta trasmissione in 15 aree

(XINHUA) - SHANGHAI, 16 MAG - La città cinese di Shanghai ha interrotto la trasmissione comunitaria del Covid-19 in 15 dei suoi 16 distretti, secondo quanto emerso da una conferenza stampa sulla prevenzione e il controllo dell'epidemia svoltasi oggi.

Da quanto emerso durante il briefing, attualmente il numero di persone che vivono in 'aree a gestione chiusa' è sceso a non più di 1 milione e l'epidemia è stata posta sotto controllo con efficacia.

La megalopoli, con una popolazione di oltre 24 milioni di abitanti, ha segnalato ieri 69 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 869 asintomatici locali, come reso noto oggi dalla commissione sanitaria municipale. (XINHUA)