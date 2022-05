Covid: esperti, urgente vaccinare anziani cinesi

(XINHUA) - PECHINO, 16 MAG - Gli esperti sanitari cinesi hanno ribadito la necessità e l'urgenza per gli anziani di sottoporsi al vaccino anti Covid-19, poiché le vie di trasmissione locali del virus non sono ancora state completamente bloccate in alcune regioni.

Secondo le statistiche, gli anziani sono un gruppo ad alto rischio di sintomi gravi, ha dichiarato Wang Guiqiang, esperto del dipartimento di malattie infettive del Peking University First Hospital.

Quest'ultimo ha sottolineato che i livelli di anticorpi degli anziani che hanno ricevuto due dosi di preparazione contro il Covid-19 sono relativamente più bassi rispetto a quelli dei giovani, ma che in quella categoria gli anticorpi aumentano rapidamente a seguito della dose booster, con queste parole "ricevere tutte e tre le dosi di vaccino può prevenire efficacemente i casi gravi e i decessi tra gli anziani".

Wang Huaqing, esperto del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha affermato che gli anziani, per lo più con patologie preesistenti, una volta infettati rischiano che i sintomi si aggravino e di sviluppare complicazioni.

Le statistiche mostrano che, tra le persone di età pari o superiore a 60 anni, l'incidenza della manifestazione di condizioni gravi in coloro che non erano stati vaccinati o avevano ricevuto una sola dose era più di 20 volte superiore rispetto a coloro che avevano ricevuto due o tre dosi di vaccino.

Gli esperti hanno inoltre esortato a offrire agli anziani delle agevolazioni in termini di vaccinazione e a intensificare il processo di immunizzazione per coloro che vivono in istituti di assistenza agli anziani o sono costretti a casa. (XINHUA)